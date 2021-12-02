Командующий ООС о Bayraktar: Чудесная машина, изучили все у врага. Javelin тоже наготове

На Донбассе постоянно работают украинские ударные беспилотники Bayraktar, а американские противотанковые ракетные комплексы Javelin при необходимости будут применены против оккупантов. Об этом сказал командующий ООС Александр Павлюк в интервью Радио свобода.

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Командующий ООС сказал, что оккупанты пытаются противодействовать украинским Bayraktar, однако на данный момент все имеющиеся на вооружении ударные беспилотники успешно выполняют задания, проводя разведку.

Применение байрактаров на Донбассе, по словам Павлюка, позволило украинской армии четко изучить все объекты противника, группировки, позиции, склады и скопления техники боевиков. При этом байрактары не заходят на оккупированную территорию.

"Чудесная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает возможность наблюдать полностью за деятельностью противника", – сказал Павлюк.

Отвечая на вопрос о противоречивой информации об опыте применения украинскими военнослужащими ракетного комплекса Javelin в бою на Донбассе, Павлюк сказал, что никогда не комментирует действия подразделений ВСУ: "Это наше военное дело".

При этом он подтвердил, что ВСУ укомплектованы Javelin, подразделениями изучаются варианты действий на самых угрожающих направлениях, и при необходимости военные готовы применить ракетный комплекс.

Комментируя активность оккупантов на Донбассе, Павлюк сказал, что сейчас боевики уже боятся открывать огонь – с их стороны зачастую происходит короткий обстрел, после чего они бегут и меняют позиции, так как знают, что через несколько минут в это место придет ответ.

Тем не менее, угрозы со стороны боевиков сохраняются: это огонь артиллерии и снайперов, а в последнее время оккупанты также активно используют беспилотники для сбрасывания взрывчатки. По словам Павлюка, ВСУ уже нашли способы борьбы с этим, и сейчас отрабатывается техническое обеспечение.

26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель украинского военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

В ноябре в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе. Подтвердил это и нардеп Слуги народа Игорь Копытин, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности Верховной Рады. В штабе ООС отрицают такую информацию.

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Оксана Житнюк

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