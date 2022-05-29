Стивен Кинг: Продолжайте давить Россию санкциями. Slava Ukraini
29.05.2022, 07:44
Стивен Кинг в 2012 году (фото - AP Photo, Elise Amendola)
Знаменитый американский "Король ужасов" Стивен Кинг призвал цивилизованный мир продолжать экономически ограничивать страну-оккупанта Россию. Об этом писатель, который с началом полномасштабного вторжения РФ активно поддерживает Украину, написал в Twitter.
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"Сохраняйте экономическое давление на Россию. Slava Ukraini", – говорится в сообщении от 74-летнего писателя.
В конце февраля 2022 года Кинг сообщил, что не будет продлевать книжные контракты с Россией.
- 28 февраля Кинг сфотографировался в футболке с надписью "Я поддерживаю Украину".
- 15 мая он написал: "Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось – это росомаха".
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