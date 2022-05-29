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Стивен Кинг: Продолжайте давить Россию санкциями. Slava Ukraini

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 07:44
Стивен Кинг: Продолжайте давить Россию санкциями. Slava Ukraini - Фото
Стивен Кинг в 2012 году (фото - AP Photo, Elise Amendola)

Знаменитый американский "Король ужасов" Стивен Кинг призвал цивилизованный мир продолжать экономически ограничивать страну-оккупанта Россию. Об этом писатель, который с началом полномасштабного вторжения РФ активно поддерживает Украину, написал в Twitter.

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"Сохраняйте экономическое давление на Россию. Slava Ukraini", – говорится в сообщении от 74-летнего писателя.

Стивен Кинг: Продолжайте давить Россию санкциями. Slava Ukraini

В конце февраля 2022 года Кинг сообщил, что не будет продлевать книжные контракты с Россией.

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Евгений Пилипенко
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