Стивен Кинг: Продолжайте давить Россию санкциями. Slava Ukraini

Знаменитый американский "Король ужасов" Стивен Кинг призвал цивилизованный мир продолжать экономически ограничивать страну-оккупанта Россию. Об этом писатель, который с началом полномасштабного вторжения РФ активно поддерживает Украину, написал в Twitter.

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"Сохраняйте экономическое давление на Россию. Slava Ukraini", – говорится в сообщении от 74-летнего писателя.

В конце февраля 2022 года Кинг сообщил, что не будет продлевать книжные контракты с Россией.

28 февраля Кинг сфотографировался в футболке с надписью "Я поддерживаю Украину".

15 мая он написал: "Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось – это росомаха".

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Евгений Пилипенко

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