Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось – это росомаха

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг посвятил Украине пост в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Путин полагал, что имеет дело с болонкой. То, с чем он столкнулся, оказалось росомахой. Слава Украине!", – написал Кинг.

28 февраля Кинг сфотографировался в футболке с надписью "Я поддерживаю Украину" (I Stand With Ukraine).

Читайте также: "Ой у лузі червона калина похилилася": історія гімну Українських Січових Стрільців

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.