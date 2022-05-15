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Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось – это росомаха

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 00:37
Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось – это росомаха - Фото
Стивен Кинг (Фото: Twitter/StephenKing)

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг посвятил Украине пост в Twitter.

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"Путин полагал, что имеет дело с болонкой. То, с чем он столкнулся, оказалось росомахой. Слава Украине!", – написал Кинг.

Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось – это росомаха
  • 28 февраля Кинг сфотографировался в футболке с надписью "Я поддерживаю Украину" (I Stand With Ukraine).

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Наталия Медведева
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стивен кинг
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