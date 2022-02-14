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"На восточном фланге неспокойно": Тезисы мюнхенского доклада 2022 года – DW

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14.02.2022, 14:47
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

14 февраля организаторы Мюнхенской конференции по безопасности представили традиционный "мюнхенский доклад" (Munich Security Report 2022) – анализ вызовов и состояния безопасности в мире с точки зрения стран НАТО. Авторы доклада констатируют "перелом" в отношениях России и Запада и говорят о необходимости "преодоления беспомощности", пишет Deutsche Welle.

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Во вступительном слове к докладу глава конференции Вольфганг Ишингер пишет, что "в Европе идет война, и есть угроза крупного военного конфликта". 

Эскалации у границ Украины посвящен раздел доклада под названием "На восточном фланге неспокойно" (явная реминисценция на название классического антивоенного романа Ремарка "На западном фронте без перемен" – Ред.). Авторы не дают однозначной оценки целей России и не готовы утверждать, готова ли она действительно воевать или эскалация – блеф, чтобы заставить США обсуждать требования Кремля о "нерасширении НАТО". При этом доклад подчеркивает, что ситуация в Восточной Европе становится все более хрупкой.

В докладе отмечено, что крупные страны НАТО прежде ошибочно полагали, что ситуация в Донбассе медленно вырождается в еще один "замороженный конфликт", но теперь эта точка зрения уже в прошлом.

Для предотвращения дальнейшей военной эскалации эксперты предлагают различные сочетание дипломатии и санкционного давления. Некоторые предлагают созвать конференцию на высоком уровне с целью "оживления европейской архитектуры безопасности", чего фактически требует Россия. Другие считают, что стратегия уступок будет лишь поощрять Россию к усилению агрессии.

В докладе сказано, что бескомпромиссная позиция России и ее стремление создать и закрепить за собой "сферы влияния" сужают возможности для достижения договоренностей. Авторы призывают дипломатов продолжать поиски решения, но признают, что надежды на действенность их усилий становится все меньше, пишет Deutsche Welle.

В 2022 году Мюнхенская конференция пройдет с 18 по 20 февраля "в режиме реального общения" (в прошлом году она была проведена виртуально из-за пандемии). В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Кроме вице-президента, от США будут участвовать госсекретарь Энтони Блинкен, а также десятки конгрессменов. Ожидается приезд в Мюнхен президента Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Лидер РФ Владимир Путин отказался участвовать в конференции даже по видеосвязи.

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Сергей Бережной
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агрессия России Вольфганг Ишингер нато безопасность Мюнхенская конференция
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