Макрон экстренно едет в Москву и Киев говорить о деэскалации – Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, намерен нанести визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. Об этом сообщают Reuters и другие агентства со ссылкой на президентскую администрацию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера Макрон провел телефонные переговоры сначала с лидером РФ Владимиром Путиным, а потом – с президентом Владимиром Зеленским. Елисейский дворец сообщает, что президент Франции настаивал в обеих беседах на необходимости договариваться о деэскалации и достижении "стратегического баланса" в Европе, передает France 24.

Офис Макрона не стал комментировать результаты этих переговоров. Российская сторона утверждает, что Путин снова потребовал "долговременных гарантий безопасности" и указывал на "провокационное поведение Украины".

Вчера на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что, по данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. По одному из сценариев, российская разведка может создать и распространить для этого фейковое видео с жертвами.

LIGA.net запросила у пресс-службы Офиса президента подтверждение приезда Макрона, но ответ пока не получила.

3 февраля The Washington Post сообщила, что Россия разработала план по созданию повода для вторжения в Украину. РФ может ложно обвинить украинские силы в нападении с предполагаемыми жертвами не только на востоке Украины, но и в России.

По данным The Guardian, спецслужбы России планируют использовать беспилотник Bayraktar в фейковом видео, чтобы "оправдать" новое вторжение в Украину.

Читайте также: Резников: Вероятность значительной эскалации – низкая

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.