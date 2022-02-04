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Макрон экстренно едет в Москву и Киев говорить о деэскалации – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 09:44
Макрон экстренно едет в Москву и Киев говорить о деэскалации – Reuters - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, намерен нанести визит в Москву, а во вторник, 8 февраля, – в Киев. Об этом сообщают Reuters и другие агентства со ссылкой на президентскую администрацию.

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Вчера Макрон провел телефонные переговоры сначала с лидером РФ Владимиром Путиным, а потом – с президентом Владимиром Зеленским. Елисейский дворец сообщает, что президент Франции настаивал в обеих беседах на необходимости договариваться о деэскалации и достижении "стратегического баланса" в Европе, передает France 24.

Офис Макрона не стал комментировать результаты этих переговоров. Российская сторона утверждает, что Путин снова потребовал "долговременных гарантий безопасности" и указывал на "провокационное поведение Украины". 

Вчера на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что, по данным американской разведки, Россия планирует инсценировать атаки украинских военных как предлог для нового вторжения в Украину. По одному из сценариев, российская разведка может создать и распространить для этого фейковое видео с жертвами.

LIGA.net запросила у пресс-службы Офиса президента подтверждение приезда Макрона, но ответ пока не получила.

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Сергей Бережной
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