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Резников: Вероятность значительной эскалации – низкая

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 10:23
Резников: Вероятность значительной эскалации – низкая - Фото
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Минобороны не наблюдает формирования ударных групп российских войск у границ Украины, вероятность значительной эскалации – низкая. Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, украинская разведка внимательно наблюдает за перемещениями войск РФ и сравнивает их с данными разведок стран-партнеров.

"Сегодня вдоль границ с Россией и Беларусью не наблюдаем формирования каких-либо ударных групп. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", – сказал он.

По его словам, у границ Украины сейчас расположены 115 000 российских войск наземного компонента. Они расположены в Беларуси, России, на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе.

"Происходит переброска подразделений в Крыму, Воронежской области и других местах", – отметил он.

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Министр добавил, что Украина следит за российско-беларускими учениями, которые должны начаться сегодня в Беларуси. По его словам, ожидается участие нескольких тысяч военных, в частности из Восточного и центрального военных округов РФ.

Он заверил, что украинские силовики готовы и наблюдают за ситуацией во всех пяти областях, граничащих с Беларусью. Резников заверил, что Украина не планирует никаких провокаций, и надеется, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений. 

Министр также отметил, что сейчас шесть российских десантных кораблей идут через Средиземное море в Сирию. Он не исключил их возможной переброски в Черное море в дальнейшем.

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Марк Сировой
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Алексей Резников минобороны эскалация вторжение войска россии
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