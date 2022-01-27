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Лавров не нашел в ответах Запада на ультиматум РФ "позитивной реакции о нерасширении НАТО"

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 12:14
Лавров не нашел в ответах Запада на ультиматум РФ
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в ответах США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу – о недопустимости расширения НАТО". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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Лавров также отметил, что "ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков про документы от США и НАТО сказал, что "потребуется время, чтобы их проанализировать", но "поводов не так много для оптимизма".

"Нельзя сказать, что наши соображения были учтены, или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности", – посетовал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января сказал, что переданный России документ содержит выражение обеспокоенности США и союзников действиями России по подрыву безопасности, а также собственные предложения США по безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в тот же день сообщил, что в письменном ответе Альянса на требования Кремля "НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы". 

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Сергей Бережной
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