Лавров не нашел в ответах Запада на ультиматум РФ "позитивной реакции о нерасширении НАТО"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "в ответах США по гарантиям безопасности нет позитивной реакции по главному вопросу – о недопустимости расширения НАТО". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.
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Лавров также отметил, что "ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков про документы от США и НАТО сказал, что "потребуется время, чтобы их проанализировать", но "поводов не так много для оптимизма".
"Нельзя сказать, что наши соображения были учтены, или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности", – посетовал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января сказал, что переданный России документ содержит выражение обеспокоенности США и союзников действиями России по подрыву безопасности, а также собственные предложения США по безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в тот же день сообщил, что в письменном ответе Альянса на требования Кремля "НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы".
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и оно может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.
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