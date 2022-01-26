Лавров нагрубил генсеку НАТО из-за Украины: видео

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "потерял связь с реальностью". Высказывание топового российского дипломата приводит пропагандистский ресурс ТАСС.

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Лаврова попросили прокомментировать слова генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия НАТО на восточном фланге Европы.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", – ответил министр.

В марте 2014 года The Washington Post после пресс-конференции лидера РФ Владимира Путина, на которой тот утверждал, что "не посылал войска в Крым", написала, что "речь российского правителя сделалась неотличима от пропаганды на его государственном телеканале". Издание предположило, что "Путин потерял связь с реальностью, как, по некоторым сведениям, недавно сказала Обаме канцлер Меркель".

10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

Альянс готовит письменный ответ на требования России "по безопасности" и представит его в конце этой недели.

21 января госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Лавровым в Женеве сказал, что Россия в последние годы приложила массу усилий, чтобы усложнить свои отношения с Западом и своими соседями.

Сергей Бережной

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