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НАТО не будет размещать войска в Украине, но восточный фланг под защитой – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 22:30
НАТО не будет размещать войска в Украине, но восточный фланг под защитой – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

НАТО не будет размещать свои войска в Украине, но при этом союзники в восточной части альянса не должны сомневаться в приверженности НАТО их защите. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в комментарии CNN.

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"НАТО не будет размещать боевые части альянса в Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недопонимания относительно нашей готовности, нашей приверженности защите всех союзников, особенно в восточной части альянса", — сказал Столтенберг, пояснив, почему альянс увеличил свое присутствие в восточной части, в Черноморском и Балтийском регионах.

Столтенберг сказал, что НАТО решает, следует ли еще больше укрепить свои позиции за счет "усиленного передового присутствия или боевых групп, в том числе на юго-востоке альянса".

"Сильное сдерживание — лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника по НАТО и лучший способ предотвратить конфликт", — добавил он.

  • 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
  • Альянс готовит письменный ответ на требования России "по безопасности" и представит его в конце этой недели.
  • Белый дом считает, что РФ может атаковать Украину в любой момент.
  • Украинская власть к этим заявлениям относится скептически. По итогам вчерашнего заседания СНБО, на котором рассматривались вопросы обеспечения национальной безопасности, секретарь совета Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский заявили, что у власти "все под контролем, причин для паники нет".
Вадим Ребрина
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Россия нато йенс столтенберг
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