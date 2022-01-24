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Зеленский по итогам заседания СНБО: "Мы готовы к любым сценариям" – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 21:15
Зеленский по итогам заседания СНБО:
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

По итогам сегодняшнего заседания СНБО, на котором рассматривались вопросы обеспечения национальной безопасности, секретарь совета Алексей Данилов и президент Владимир Зеленский заявили ,что у власти "все под контролем, причин для паники нет".

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"Итогом именно этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества. Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина работает для деэскалации ситуации на востоке путем мирного урегулирования.

"Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что нужно", – отметил президент.

То же самое, по его словам, относится к энергетике — второму вопросу, который рассматривался на сегодняшнем заседании. Зеленский заверил, что Украина "спокойно пройдет весь этот отопительный сезон". По его словам, запасов газа и угля достаточно. "На электростанциях и в портах они превысили уже 1 миллион тонн", – сказал президент.

О ситуации с COVID-19 он отметил, что количество заражений действительно растет, но уровень госпитализаций почти в два раза меньше по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года. Также гораздо меньший уровень смертности, в медучреждениях занято только 28% койко-мест.

Зеленский отметил, что государство будет продолжать стимулировать вакцинацию от коронавируса.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня одну тысячу гривень от государства люди старше 60 лет могут тратить на покупку лекарств. В течение февраля планируется расширить программу — пожилые люди будут иметь возможность использовать эти средства на оплату коммунальных услуг.

Также в скором времени программа будет распространяться на украинцев 14-18 лет. "Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и другое – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги и т. д." – сказал Зеленский.

Кроме того, государство намерено поощрять введение бустерной дозы.

"В рамках программы єПідтримка будет добавлено еще 500 гривень плюс для тех граждан, которые получат третью бустерную дозу прививки", – сказал президент.

По его словам, есть все шансы надеяться, что 2022 год может стать последним для пандемии COVID-19.

Данилов на брифинге после заседания совета сообщил, что рассматривали ряд вопросов, прежде всего связанных с первоочередными мерами по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. На заседании выступили с докладами руководители силового блока, а также представители Кабмина — они рассказали о состоянии в экономике.

По поводу угроз со стороны России Данилов сказал: "Очень много парамилитарной беллетристики появляется в СМИ. Я хотел бы обратиться ко всем вам (представителям СМИ, – ред.). Друзья, коллеги, немного сбавьте существующий накал. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна. Нет никаких на сегодняшний день оснований для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны".

"Страна у нас одна. Мы ее никому отдавать не собираемся. Победа точно будет за нами. В случае необходимости мы все станем плечом к плечу для того ,чтобы защитить нашу страну. Но на сегодняшний день той ситуации, которая раздувается многими СМИ, мы не видим", – добавил он.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что, согласно вступившему в действие закону о национальном сопротивлении, численность ВСУ была увеличена на 11 000, из которых 10 тысяч – это силы терробороны, одна тысяча – силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что угроз функционированию национальной экономики нет, кроме дезинформационного давления.

"Курс доллара на сегодня $28,3 – есть валютный коридор, в котором он колеблется, и это один из ключевых макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", — заявил премьер.

По его словам, тарифы на электроэнергию и газ остаются неизменными до конца отопительного сезона.

  • Заявление о том, что РФ может атаковать Украину в любой момент, было распространено официальным спикером Белого дома. 19 января его в Украине повторил госсекретарь США Энтони Блинкен.
  • В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. С ним не согласились в СНБО. 
  • Данилов в комментарии LIGA.net сказал, что сейчас на границе с Украиной сосредоточено примерно 127 000 российских военных. Для планирования полномасштабной наземной операции России, по его словам, понадобится, как минимум, миллион военных.
  • Секретарь СНБО объясняет громкие заявления некоторых западных стран о возможном вторжении России в Украину геополитическими и внутриполитическими процессами в этих странах.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия энергетика снбо Алексей Данилов коронавирус
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