Данилов сказал, чем объясняет громкие заявления Запада о возможном нападении РФ на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов объясняет громкие заявления некоторых западных стран о возможном вторжении России в Украину геополитическими и внутриполитическими процессами в этих странах. Об этом он сказал в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос, почему позиция Запада и позиция украинской власти, которая призывает успокоиться и не паниковать, отличаются, Данилов ответил: "Дело в том, что, может, для кого-то это будет странным, но мы наблюдаем за этой ситуацией довольно давно. Мы понимаем планы и намерения РФ, нам орать здесь не надо. Нам нужны покой, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом, чем мы и занимаемся".

На вопрос, в чем причина этих громких заявлений Запада, секретарь СНБО ответил: "Нам сложно сказать. Каждая страна живет в своей политической среде. В каждой стране проходят свои процессы, в том числе политические. Сегодня ситуация послековидной политики, ситуация, связанная с Китаем, Тайванем, многое происходит в мире. Произошли перемены в Германии, выборы во Франции. То есть внутриполитические события, происходящие во многих странах мира, они в некоторых случаях являются доминантой тех или иных процессов".

"Есть обширные геополитические процессы и у каждой страны есть свои внутренние процессы", – добавил он.

Данилов отметил как позитивный момент то, что некоторые западные страны начали помогать Украине практически — оружием.

"Еще раз подчеркиваю: происходит очень много разных процессов, каждая страна, прежде всего, решает свои собственные вопросы", – сказал Данилов, отметив, что для некоторых западных стран "деньги сегодня являются доминантой". Причем, по его словам, эти страны входят в ЕС и НАТО. "В этом проблема", – считает секретарь СНБО.

Он намекнул ,что некоторые страны пытаются манипулировать Украиной.

"В Киеве было много представителей разных стран. Мы благодарны им за помощь, которую они нам оказывают. Но еще раз хочу подчеркнуть: мы полностью осознаем, что происходит в мире. И мы не настолько глупы, чтобы пробовать нами здесь каким-то образом манипулировать. Не надо, мы это просили, мы это отмечали..." – сказал Данилов.

Заявление о том, что РФ может атаковать Украину в любой момент, было распространено официальным спикером Белого дома. 19 января его в Украине повторил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. С ним не согласились в СНБО.

Данилов в комментарии LIGA.net сказал, что сейчас на границе с Украиной сосредоточено примерно 127 000 российских военных. Для планирования полномасштабной наземной операции России, по его словам, понадобится, как минимум, миллион военных.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.