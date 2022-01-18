Путин может начать вторжение в Украину в любой момент — Белый дом

В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент. Об этом на брифинге сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

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Она отметила, что в последние дни к 100 000 российских военных, размещенным вдоль украинских границ на территории РФ, добавились войска, которые Россия перебросила в Беларусь якобы для совместных учений.

"Мы видим, что это очень опасная ситуация. Россия может в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину", – сказала Псаки.

По ее словам, на предстоящих переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен еще раз отметит необходимость дипломатического разрешения ситуации, иначе Россия столкнется с "серьезными экономическими последствиями".

Сегодня президент РФ Владимир Путин и беларуский диктатор Александр Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск". В ходе учений Россия и Беларусь хотят отработать "вариант применения всего военного потенциала двух стран" и подготовиться к действиям не только в своих границах.

Блинкен встретится с Лавровым в Женеве в пятницу, 21 января, после поездки в Киев, чтобы усилить поддержку Украины перед лицом возможного российского вторжения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, помимо введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону.

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Вадим Ребрина

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