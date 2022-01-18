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"Дипломатия не умерла". После Зеленского Блинкен встретится с Лавровым в Женеве

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 19:28
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, 21 января, после поездки в Киев, чтобы усилить поддержку Украины перед лицом возможного российского вторжения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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"Тот факт, что министр иностранных дел Лавров и госсекретарь встречаются в пятницу, говорит о том, что дипломатия не умерла", — сказал журналистам чиновник.

Блинкен встретится 19 января с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с официальными лицами в посольстве США в Киеве, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Затем он отправится в Берлин, чтобы встретиться с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и принять участие во встрече "трансатлантической четверки" — Франции, Германии, Великобритании и США.

Госдепартамент заявил, что поездка Блинкена призвана укрепить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и является частью дипломатических усилий администрации по деэскалации и обеспечению "единого подхода" к России.

  • Ранее сегодня Блинкен позвонил Лаврову и заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать и Украина.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники готовы провести с Россией переговоры по ядерной политике и контролю над вооружениями.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Сергей Лавров дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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