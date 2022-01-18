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НАТО готово провести переговоры с Россией по ядерной политике – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 16:46
НАТО готово провести переговоры с Россией по ядерной политике – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото – EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники готовы провести с Россией переговоры по ядерной политике и контролю над вооружениями. Об этом глава Альянса заявил на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Я пригласил всех членов Совета НАТО-Россия на ряд встреч, где мы готовы обсудить нашу ядерную политику, вопрос контроля над вооружениями", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что "в Европе риск конфликта остается реальным из-за наращивания Россией военной мощи возле границ Украины".

Генсек Альянса напомнил, что в НАТО готовы продолжать диалог с Россией, но "не пойдут на компромисс в вопросе основных принципов европейской безопасности".

Он также заявил, что "любая дальнейшая агрессия будет дорого стоить Москве", и вновь призывал Россию к деэскалации.

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Александр Матвиенко
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