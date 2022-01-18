НАТО готово провести переговоры с Россией по ядерной политике – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники готовы провести с Россией переговоры по ядерной политике и контролю над вооружениями. Об этом глава Альянса заявил на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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"Я пригласил всех членов Совета НАТО-Россия на ряд встреч, где мы готовы обсудить нашу ядерную политику, вопрос контроля над вооружениями", – сказал генсек НАТО.
Столтенберг заявил, что "в Европе риск конфликта остается реальным из-за наращивания Россией военной мощи возле границ Украины".
Генсек Альянса напомнил, что в НАТО готовы продолжать диалог с Россией, но "не пойдут на компромисс в вопросе основных принципов европейской безопасности".
Он также заявил, что "любая дальнейшая агрессия будет дорого стоить Москве", и вновь призывал Россию к деэскалации.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности, она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ начала угрожать "военными шагами".
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- Россия намекает Западу, что может разместить ядерное оружие поближе к материковым США, что сократит время на засекание угрозы и противодействие ей всего до пяти минут.
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