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У Путина намекают США, что могут разместить ядерное оружие недалеко от Вашингтона – NYT

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 09:25
У Путина намекают США, что могут разместить ядерное оружие недалеко от Вашингтона – NYT - Фото
Фото: EPA

Россия намекает Западу, что может разместить ядерное оружие поближе к материковым Соединенным Штатам, что сократит время за засекание угрозы и противодействие ей всего до пяти минут. Это может привести к конфронтации уровня Карибского кризиса 1962 года, когда мир был самым близким к ядерной войне, пишет The New York Times.

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"Российский лидер неоднократно предупреждал в прошлом году, что, если Запад переступит постоянно меняющуюся "красную черту", которая, по мнению Путина, угрожает безопасности России, он прикажет принять неожиданный ответ", – пишет издание.

Хозяин Кремля требует, напоминают журналисты, чтобы все ядерное оружие США было выведено из Европы. Он заявляет, что чувствует угрозу из-за его присутствия на континенте, "хотя типы и местонахождение этого оружия не менялись годами", отмечают в NYT.

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На прошедших несколько дней назад переговорах в Женеве российские дипломаты намекали, что Москва готова разместить "некоторые системы вооружений в некоторых местах". Это совпало с оценками американской разведки, что Россия может рассматривать возможность развертывания новых ядерных вооружений, возможно, тактического ядерного оружия.

Более того, в ноябре Путин предположил, что РФ может разместить гиперзвуковые ракеты подводного базирования в непосредственной близости от Вашингтона, хотя президент США Джо Байден его успокаивал, что НАТО не планирует размещать ударные наступательные системы в Украине.

"С начала года в нашем арсенале будет новая ракета морского базирования, гиперзвуковая. Время полета до тех, кто отдает приказы, также составит пять минут", – говорил он, очевидно имея в виду столицу США.

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В статье теоретизируют, что все это может быть блефом, "частью кремлевской кампании запугивания и способом напомнить президенту Байдену, что, хотя он хочет сосредоточить внимание Америки на конкуренции и отношениях с Китаем, Путин все еще способен вызвать огромные потрясения".

Чиновники США говорят, что пока не видят шагов по перемещению ядерного оружия в этом плане, отмечает NYT.

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Евгений Пилипенко
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