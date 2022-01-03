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США, Китай, РФ, Британия, Франция – о ядерной войне: Наше оружие не нацелено друг на друга

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 15:50
США, Китай, РФ, Британия, Франция – о ядерной войне: Наше оружие не нацелено друг на друга - Фото
Ядерные ракеты (Иллюстративное изображение - depositphotos.com)

Лидеры США, Китая, России, Британии и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Заявление размещено на сайтах глав вышеупомянутых государств. 

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Они считают своей первоочередной обязанностью "недопущение войны между ядерными государствами и снижение стратегических рисков".

"В ядерной войне нельзя выиграть и ее нельзя вести. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонительным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Мы твердо убеждены, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение такого оружия", – говорится в заявлении.

Они подчеркнули важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в частности отметив Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Каждое из государств подтвердило намерение поддерживать и укреплять меры по предотвращению использования ядерного оружия: "Мы подтверждаем обоснованность наших предыдущих заявлений о ненацеливании, подтверждая, что ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство".

Подтверждено желание работать для создания более благоприятных условий безопасности, а также достижения конечной цели – создание мира без ядерного оружия с неизменной безопасностью для всех. 

"Мы намерены продолжать поиск дипломатических подходов, чтобы избежать военной конфронтации, укрепить стабильность и предсказуемость, укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех. Мы полны решимости продолжать конструктивный диалог при взаимном уважении и признании интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", – резюмировала "ядерная пятерка".

  • 30 ноября Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. У Лукашенко это назвали "одним из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны НАТО".
  • Ядерное оружие будет одной из тем обсуждения на встрече США-Россия, которая пройдет 10 января. 
Владислав Сердюк
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Россия Китай США британия франция ядерное оружие ядерная пятерка
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