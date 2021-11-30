Лукашенко: Предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь

Беларуский диктатор Александр Лукашенко не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, сообщает Белта.

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Заявление прозвучало как ответ на допущение генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс может разместить ядерное оружие восточнее Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", – сказал Лукашенко.

Диктатор также дал понять, что Беларусь якобы сохранила всю инфраструктуру, необходимую для размещения ядерного оружия.

"Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте", – сказал он.

23 мая 1992 года главы МИД Беларуси, России, Украины, Казахстана и США подписали Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1. В соответствии с этим протоколом, из Беларуси до ноября 1996 года были вывезены размещенные на ее территории ядерные вооружения, в том числе ракеты СС-25.

26 ноября 1996 года Беларусь заявила о своем безъядерном статусе. Первым пунктом этого статуса является полное исключение ядерного оружия из общего массива размещаемых в государстве вооружений.

13 ноября Лукашенко обратился к Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые способны наносить удар тактическими ядерными боеприпасами.

29 ноября 2021 года Лукашенко заявил, что "не останется в стороне", если на Донбассе "вспыхнет война", и прозрачно намекнул, кого он поддержит.

Сергей Бережной

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