НАТО может разместить ядерное оружие на восток от Германии, если Берлин от него откажется
НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок. Об этом заявил на пресс-конференции NATO Talks генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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Генсек отметил важность ядерного обмена – стратегии совместного использования ядерного оружия членами НАТО. По его словам, ядерный обмен важен, поскольку союзники совместно вовлечены вместе в процесс ядерного сдерживания. Столтенберг надеется, что Германия останется участницей ядерного обмена.
"Германия, кончено, может решать, размешать ли ядерное оружие в своей стране. Альтернатива этому – размещать ядерное оружие в других странах Европы, в частности на восток от Германии", – сказал он.
При этом Столтенберг несколько раз подчеркнул, что никто не любит ядерное оружие. Но оно необходимо НАТО для сдерживания, пока ядерное оружие есть у других стран.
СПРАВКА. На базе ВВС США Бюхель в федеральной земле Рейналанд-Пфальц размещено около 20 американских ядерных боеголовок, пишет DW. В случае необходимости немецкая армия может использовать их в рамках совместных действий НАТО.
Арсенал размещен в рамках ядерного обмена НАТО, Германия обязуется предоставлять самолеты, которые могут нести эти боеголовки. Взамен она получает право голоса при планировании операций НАТО с ядерным оружием.
Однако сейчас тема вывода из Германии американских боеголовок является частью коалиционных переговоров в ФРГ. Ведь на выводе боеголовок настаивала Социал-демократическая партия Германии (заняла первое место на осенних выборах в парламент) и партия Союз 90/Зеленые (третье место).
- 28 октября глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что вывод американских бомб из Германии якобы будет иметь "серьезные последствия для безопасности в Европе".
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