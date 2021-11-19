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НАТО может разместить ядерное оружие на восток от Германии, если Берлин от него откажется

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 16:01
НАТО может разместить ядерное оружие на восток от Германии, если Берлин от него откажется - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок. Об этом заявил на пресс-конференции NATO Talks генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Генсек отметил важность ядерного обмена – стратегии совместного использования ядерного оружия членами НАТО. По его словам, ядерный обмен важен, поскольку союзники совместно вовлечены вместе в процесс ядерного сдерживания. Столтенберг надеется, что Германия останется участницей ядерного обмена.

"Германия, кончено, может решать, размешать ли ядерное оружие в своей стране. Альтернатива этому – размещать ядерное оружие в других странах Европы, в частности на восток от Германии", – сказал он.

При этом Столтенберг несколько раз подчеркнул, что никто не любит ядерное оружие. Но оно необходимо НАТО для сдерживания, пока ядерное оружие есть у других стран.

СПРАВКА. На базе ВВС США Бюхель в федеральной земле Рейналанд-Пфальц размещено около 20 американских ядерных боеголовок, пишет DW. В случае необходимости немецкая армия может использовать их в рамках совместных действий НАТО.

Арсенал размещен в рамках ядерного обмена НАТО, Германия обязуется предоставлять самолеты, которые могут нести эти боеголовки. Взамен она получает право голоса при планировании операций НАТО с ядерным оружием.

Однако сейчас тема вывода из Германии американских боеголовок является частью коалиционных переговоров в ФРГ. Ведь на выводе боеголовок настаивала Социал-демократическая партия Германии (заняла первое место на осенних выборах в парламент) и партия Союз 90/Зеленые (третье место).

Читайте также: Лукашенко попросил у Путина ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие

Марк Сировой
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Германия нато ядерное оружие йенс столтенберг восточная европа
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