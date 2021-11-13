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Лукашенко попросил у Путина ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 17:38
Лукашенко попросил у Путина ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко обратился к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые способны наносить удар тактическими ядерными боеприпасами. Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому журналу Национальная оборона.

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"Сейчас тормошу вашего президента (Путина), мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки", – сказал диктатор.

Он уточнил, что речь идет об "Искандерах".

"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (максимальная дальность поражения цели, – ред.), потому что наш "Полонез" – до 300 километров. Пуски были ракет на учениях "Запад-2021", одна ракета поразил цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра…" – сказал Лукашенко.

СПРАВКА. После проигрыша на президентских выборах 2020 года Лукашенко захватил власть в стране, развернув массовые репрессии против беларуских граждан и независимых СМИ. Запад ввел уже несколько пакетов санкций против диктаторского режима, готовится еще один. В ответ на это Лукашенко создал управляемый миграционный кризис на границах ЕС — режим привозит мигрантов из ближневосточных стран в Беларусь и в сопровождении своих военных направляет их к границам Литвы, Латвии, Польши. Силовики под угрозой применения оружия заставляют мигрантов незаконно пересекать границу со странами ЕС.
  • 10-11 ноября стратегические бомбардировщики РФ, способные нести ядерное оружие, "патрулировали" небо над Беларусью. Лукашенко не смог объяснить, зачем пригласил их в страну. 
  • Вчера в районе Гродно высадились подразделения воздушно-десантных войск РФ. Двое российских десантников при этом погибли

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Вадим Ребрина
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