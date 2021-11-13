Лукашенко попросил у Путина ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие
Беларуский диктатор Александр Лукашенко обратился к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", которые способны наносить удар тактическими ядерными боеприпасами. Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому журналу Национальная оборона.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сейчас тормошу вашего президента (Путина), мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки", – сказал диктатор.
Он уточнил, что речь идет об "Искандерах".
"Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров (максимальная дальность поражения цели, – ред.), потому что наш "Полонез" – до 300 километров. Пуски были ракет на учениях "Запад-2021", одна ракета поразил цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра…" – сказал Лукашенко.
- 10-11 ноября стратегические бомбардировщики РФ, способные нести ядерное оружие, "патрулировали" небо над Беларусью. Лукашенко не смог объяснить, зачем пригласил их в страну.
- Вчера в районе Гродно высадились подразделения воздушно-десантных войск РФ. Двое российских десантников при этом погибли.
Читайте также: Главы парламентских комитетов ЕС, Великобритании и Украины требуют трибунала для Лукашенко
Комментарии