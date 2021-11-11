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Второй день подряд над территорией Беларуси летают российские бомбардировщики

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 17:27
Второй день подряд над территорией Беларуси летают российские бомбардировщики - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Захвативший власть в Беларуси бывший президент Александр Лукашенко попросил Россию направить в Беларусь стратегические бомбардировщики "для патрулирования" воздушного пространства. Российские самолеты второй день подряд осуществляют полеты над территорией Беларуси.

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По словам Лукашенко, РФ направила в Беларусь бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", – цитирует диктатора Белта.

Чем вызвана необходимость "мониторить ситуацию на границе", и почему у Беларуси нет другого выхода, кроме как приглашать вооруженные силы другой страны на свою территорию, Лукашенко не уточнил.

"Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная", – добавил экс-президент.

Минобороны РФ сообщает, что вчера, 10 ноября, над территорией Беларуси летали два дальних бомбардировщика Ту-22М3. Сегодня страна-агрессор направила в Беларусь стратегические ракетоносцы Ту-160, сообщает Интерфакс. С какой целью это делается, в российском министерстве не уточнили. 

СПРАВКА. После проигрыша на президентских выборах 2020 года Лукашенко захватил власть в стране, развернув массовые репрессии против беларуских граждан и независимых СМИ. Запад ввел уже несколько пакетов санкций против диктаторского режима, готовится еще один. В ответ на это Лукашенко создал управляемый миграционный кризис на границах ЕС — режим привозит мигрантов из ближневосточных стран в Беларусь и в сопровождении своих военных направляет их к границам Литвы, Латвии, Польши. Силовики под угрозой применения оружия заставляют мигрантов незаконно пересекать границы со странами ЕС.

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Вадим Ребрина
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Россия граница беларусь александр лукашенко
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