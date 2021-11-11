Второй день подряд над территорией Беларуси летают российские бомбардировщики

Захвативший власть в Беларуси бывший президент Александр Лукашенко попросил Россию направить в Беларусь стратегические бомбардировщики "для патрулирования" воздушного пространства. Российские самолеты второй день подряд осуществляют полеты над территорией Беларуси.

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По словам Лукашенко, РФ направила в Беларусь бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", – цитирует диктатора Белта.

Чем вызвана необходимость "мониторить ситуацию на границе", и почему у Беларуси нет другого выхода, кроме как приглашать вооруженные силы другой страны на свою территорию, Лукашенко не уточнил.

"Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить. Обстановка там серьезная", – добавил экс-президент.

Минобороны РФ сообщает, что вчера, 10 ноября, над территорией Беларуси летали два дальних бомбардировщика Ту-22М3. Сегодня страна-агрессор направила в Беларусь стратегические ракетоносцы Ту-160, сообщает Интерфакс. С какой целью это делается, в российском министерстве не уточнили.

СПРАВКА. После проигрыша на президентских выборах 2020 года Лукашенко захватил власть в стране, развернув массовые репрессии против беларуских граждан и независимых СМИ. Запад ввел уже несколько пакетов санкций против диктаторского режима, готовится еще один. В ответ на это Лукашенко создал управляемый миграционный кризис на границах ЕС — режим привозит мигрантов из ближневосточных стран в Беларусь и в сопровождении своих военных направляет их к границам Литвы, Латвии, Польши. Силовики под угрозой применения оружия заставляют мигрантов незаконно пересекать границы со странами ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину.

Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками.

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Вадим Ребрина

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