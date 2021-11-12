Лукашенко пригласил в Беларусь российских военных: двое погибли при десантировании

В Беларуси во время парашютного десантирования погибли двое российских военнослужащих, которых беларуский диктатор Александр Лукашенко пригласил в страну для поддержки его операции по созданию миграционного кризиса на границах стран Евросоюза. Об этом сообщают российские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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Военные погибли во время высадки подразделения воздушно-десантных войск РФ в районе беларуского Гродно.

В Минобороны РФ объяснили случившееся внезапным сильным порывом ветра у земли, из-за которого произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту.

Их доставили в больницу, но беларуские врачи не смогли их спасти.

Ранее сегодня Минобороны Беларуси анонсировало высадку совместного тактического воздушного десанта сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России на полигоне "Гожский".

Телеграм-канал Nexta Live отмечает, что этот полигон находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши.

СПРАВКА. После проигрыша на президентских выборах 2020 года Лукашенко захватил власть в стране, развернув массовые репрессии против беларуских граждан и независимых СМИ. Запад ввел уже несколько пакетов санкций против диктаторского режима, готовится еще один. В ответ на это Лукашенко создал управляемый миграционный кризис на границах ЕС — режим привозит мигрантов из ближневосточных стран в Беларусь и в сопровождении своих военных направляет их к границам Литвы, Латвии, Польши. Силовики под угрозой применения оружия заставляют мигрантов незаконно пересекать границу со странами ЕС.

Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками.

10-11 ноября стратегические бомбардировщики РФ, способные нести ядерное оружие, "патрулировали" небо над Беларусью. Лукашенко не смог объяснить, зачем пригласил их в страну.

Вадим Ребрина

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