Лукашенко пригласил в Беларусь российских военных: двое погибли при десантировании
В Беларуси во время парашютного десантирования погибли двое российских военнослужащих, которых беларуский диктатор Александр Лукашенко пригласил в страну для поддержки его операции по созданию миграционного кризиса на границах стран Евросоюза. Об этом сообщают российские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Военные погибли во время высадки подразделения воздушно-десантных войск РФ в районе беларуского Гродно.
В Минобороны РФ объяснили случившееся внезапным сильным порывом ветра у земли, из-за которого произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту.
Их доставили в больницу, но беларуские врачи не смогли их спасти.
Ранее сегодня Минобороны Беларуси анонсировало высадку совместного тактического воздушного десанта сил специальных операций ВС Беларуси и воздушно-десантных войск ВС России на полигоне "Гожский".
Телеграм-канал Nexta Live отмечает, что этот полигон находится в 10 километрах от границы Литвы и в 20 километрах от границы Польши.
- Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая заявила, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками.
- 10-11 ноября стратегические бомбардировщики РФ, способные нести ядерное оружие, "патрулировали" небо над Беларусью. Лукашенко не смог объяснить, зачем пригласил их в страну.
Комментарии