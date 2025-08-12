На Аляске перед встречей Трампа с Путиным готовят проукраинские протесты
14 августа в Анкоридже, что на Аляске, состоятся массовые протесты против встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщают организаторы Stand Up Alaska.
По словам организаторов, целью акции является также передать четкое послание как Трампу, так Путину о неприятии авторитаризма и военных преступлений.
Протест состоится под лозунгом "Аляска с Украиной". Организаторы призывают жителей штата выйти на акцию для поддержки суверенитета Украины.
"С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собрались, чтобы послать четкий сигнал и Трампу, и Путину: Аляска решительно против авторитаризма", – говорится в сообщении на Facebok организации.
- 7 августа Трамп заявлял, что есть "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Украины и диктатором РФ.
- Но уже 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа.
- 11 августа Трамп заявил, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне. Он сообщил, что планирует призвать диктатора положить конец войне, и выразил надежду, что этот разговор будет конструктивным.
