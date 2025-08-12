На Аляске перед встречей Трампа с Путиным готовят проукраинские протесты

Организаторы призывают жителей штата выйти на акцию 14 августа для поддержки суверенитета Украины

Протестующие Stand Up Alaska (Иллюстративное фото: facebook.com/SUpAlaskа)

14 августа в Анкоридже, что на Аляске, состоятся массовые протесты против встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщают организаторы Stand Up Alaska.

По словам организаторов, целью акции является также передать четкое послание как Трампу, так Путину о неприятии авторитаризма и военных преступлений.

Протест состоится под лозунгом "Аляска с Украиной". Организаторы призывают жителей штата выйти на акцию для поддержки суверенитета Украины.

"С одобрения губернатора президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина. Мы собрались, чтобы послать четкий сигнал и Трампу, и Путину: Аляска решительно против авторитаризма", – говорится в сообщении на Facebok организации.