На Алясці перед зустріччю Трампа з Путіним готують проукраїнські протести

Організатори закликають мешканців штату вийти на акцію 14 серпня для підтримки суверенітету України

Протестувальники Stand Up Alaska (Ілюстративне фото: facebook.com/SUpAlaskа)

14 серпня в Анкориджі, що на Алясці, відбудуться масові протести проти зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляють організатори Stand Up Alaska.

За словами організаторів, метою акції є також передати чітке послання як Трампу, так Путіну про неприйняття авторитаризму і воєнних злочинів.

Протест відбудеться під гаслом "Аляска з Україною". Організатори закликають мешканців штату вийти на акцію для підтримки суверенітету України.

"Зі схвалення губернатора президент Дональд Трамп запросив Володимира Путіна. Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал і Трампу, і Путіну: Аляска рішуче проти авторитаризму", – йдеться у повідомленні на Facebok організації.