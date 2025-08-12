На Алясці перед зустріччю Трампа з Путіним готують проукраїнські протести
14 серпня в Анкориджі, що на Алясці, відбудуться масові протести проти зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляють організатори Stand Up Alaska.
За словами організаторів, метою акції є також передати чітке послання як Трампу, так Путіну про неприйняття авторитаризму і воєнних злочинів.
Протест відбудеться під гаслом "Аляска з Україною". Організатори закликають мешканців штату вийти на акцію для підтримки суверенітету України.
"Зі схвалення губернатора президент Дональд Трамп запросив Володимира Путіна. Ми зібралися, щоб послати чіткий сигнал і Трампу, і Путіну: Аляска рішуче проти авторитаризму", – йдеться у повідомленні на Facebok організації.
- 7 серпня Трамп заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України і диктатором РФ.
- Але вже 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня.
- 11 серпня Трамп заявив, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні. Він повідомив, що планує закликати диктатора покласти край війні, і висловив сподівання, що ця розмова буде конструктивною.
