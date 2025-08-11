Трамп заявив, що хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче організувати переговори українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це стало відомо під час його брифінгу в Білому домі.

Трамп заявив, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня планує закликати Путіна покласти край війні Росії проти України. Він висловив сподівання, що розмова з диктатором РФ буде конструктивною.

"Потім, після цієї зустрічі, одразу, можливо, коли я буду вилітати, можливо, коли я буду виходити з кімнати, я зателефоную європейським лідерам, з якими я дуже добре ладнаю", – сказав президент США.

Він повторив, що має "чудові стосунки" з європейськими лідерами, а також додав, що ладнає із Зеленським, але "не згоден з тим, що він зробив".

"Це війна, якої ніколи не мало б бути. Але я буду розмовляти із Зеленським. Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і мною. Я буду там, якщо їм потрібно. Але я хочу організувати зустріч між двома лідерами", – акцентував Трамп.