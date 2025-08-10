NBC News: Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску

Дональд Трамп залишається відкритим до тристоронньої зустрічі, заявив один зі співрозмовників медіа

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Білий дім розглядає можливість запрошення президента Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня американський лідер Дональд Трамп має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на американського високопосадовця та трьох осіб, поінформованих про внутрішні обговорення.

"Це обговорюється", – сказав один зі співрозмовників.

Високопосадовець і люди, обізнані з процесом переговорів, заявили, що рішення щодо візиту поки не ухвалено, і наразі неясно, чи приїде Зеленський на Аляску для зустрічей.

Посадовець наголосив, що це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – додав він.

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського на Аляску, високопосадовець Білого дому відповів: "Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, яку запропонував президент Путін".

Уряд України не відповів на запит NBC News про коментар.

Якщо Зеленський поїде на Аляску, неясно, чи опиняться вони з Путіним в одній кімнаті, сказав один зі співрозмовників медіа.

7 серпня Трамп заявляв, що є "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, президентом України й диктатором РФ.

9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".

Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Він не прокоментував свою можливу участь у цій зустрічі.