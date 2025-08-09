Губернатор Аляски: Готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Данліві назвав штат стратегічно найважливішим місцем у світі та воротами для дипломатії

Майк Данліві (Фото: x.com/GovDunleavy)

Аляска готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив губернатор штату Майк Данліві.

"Я вітаю майбутню зустріч президента Дональда Трампа і президента Росії Путіна, яка відбудеться тут, у великому штаті Аляска", – написав він.

Данліві зазначив, що Аляска – це "стратегічно найважливіше місце у світі", яке розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі й Тихим океаном на півдні. Близько трьох км відділяють штат від Росії.

"Жодне інше місце не відіграє важливішу роль у нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", – зазначив губернатор.

За його словами, з цих причин цілком доречно, що "дискусії глобального значення" відбуваються саме на Алясці. Губернатор назвав штат "мостом між країнами" і "воротами" для дипломатії, торгівлі та безпеки.

"Світ спостерігатиме за тим, що відбувається, і Аляска готова прийняти у себе цю історичну зустріч", – резюмував Данліві.