Губернатор Аляски: Готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна
Аляска готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив губернатор штату Майк Данліві.
"Я вітаю майбутню зустріч президента Дональда Трампа і президента Росії Путіна, яка відбудеться тут, у великому штаті Аляска", – написав він.
Данліві зазначив, що Аляска – це "стратегічно найважливіше місце у світі", яке розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі й Тихим океаном на півдні. Близько трьох км відділяють штат від Росії.
"Жодне інше місце не відіграє важливішу роль у нашій національній обороні, енергетичній безпеці та арктичному лідерстві. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", – зазначив губернатор.
За його словами, з цих причин цілком доречно, що "дискусії глобального значення" відбуваються саме на Алясці. Губернатор назвав штат "мостом між країнами" і "воротами" для дипломатії, торгівлі та безпеки.
"Світ спостерігатиме за тим, що відбувається, і Аляска готова прийняти у себе цю історичну зустріч", – резюмував Данліві.
- 9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в рамках цього процесу "на благо обох сторін".
- Президент Зеленський повідомив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Він не прокоментував свою можливу участь у цій зустрічі.
- За даними Axios, Україна, США та країни Європи зберуться в Британії перед зустріччю Путіна і Трампа для обговорення та узгодження спільної позиції.
Коментарі (0)