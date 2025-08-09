Губернатор Аляски: Готовы принять историческую встречу Трампа и Путина

Данливи назвал штат самым стратегически важным местом в мире и воротами для дипломатии

Майк Данливи (Фото: x.com/GovDunleavy)

Аляска готова принять встречу президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор штата Майк Данливи.

"Я приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска", – написал он.

Данливи отметил, что Аляска – это "самое стратегически важное место в мире", которое расположено на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Около трех км отделяют штат от России.

"Ни одно другое место не играет более важную роль в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", – отметил губернатор.

По его словам, из этих причин вполне уместно, что "дискуссии глобального значения" проходят именно на Аляске. Губернатор назвал штат "мостом между странами" и "воротами" для дипломатии, торговли и безопасности.

"Мир будет наблюдать за происходящим, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу", – резюмировал Данливи.