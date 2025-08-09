Губернатор Аляски: Готовы принять историческую встречу Трампа и Путина
Аляска готова принять встречу президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор штата Майк Данливи.
"Я приветствую предстоящую встречу президента Дональда Трампа и президента России Путина, которая состоится здесь, в великом штате Аляска", – написал он.
Данливи отметил, что Аляска – это "самое стратегически важное место в мире", которое расположено на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Около трех км отделяют штат от России.
"Ни одно другое место не играет более важную роль в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве. То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", – отметил губернатор.
По его словам, из этих причин вполне уместно, что "дискуссии глобального значения" проходят именно на Аляске. Губернатор назвал штат "мостом между странами" и "воротами" для дипломатии, торговли и безопасности.
"Мир будет наблюдать за происходящим, и Аляска готова принять у себя эту историческую встречу", – резюмировал Данливи.
- 9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".
- Президент Зеленский сообщил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Он не прокомментировал свое возможное участие в этой встрече.
- По данным Axios, Украина, США и страны Европы соберутся в Британии перед встречей Путина и Трампа для обсуждения и согласования общей позиции.
Комментарии (0)