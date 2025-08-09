Axios: Україна, США і країни Європи зберуться в Британії перед зустріччю Путіна і Трампа

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Високопосадовці зі США, України та низки європейських країн планують зустрітися 9-10 серпня у Великій Британії, щоб досягти спільних позицій перед анонсованою зустріччю президента США з диктатором Росії. Про це Axios повідомили три співрозмовники, обізнані про плани.

Зазначається, що ідея такої зустрічі виникла 8 серпня під час телефонної конференції між представниками США, України та Європи. Це вже третій подібний дзвінок за останні кілька днів. Представники країн стурбовані тим, що Дональд Трамп може погодитися на пропозиції Володимира Путіна про припинення війни, не беручи до уваги їхні позиції.

Логістика зустрічі та її учасники ще обговорюються.

6 липня Трамп провів телефонну конференцію з президентом Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами. За словами двох співрозмовників, спецпосланець США Стів Віткофф, який зустрівся з Путіним минулого тижня, повідомив учасникам діалогу про вимоги диктатора РФ.

Той заявив про згоду припинити війну, якщо Україна поступиться Луганською та Донецькою областями, а також Кримом. У деяких учасників діалогу склалося враження, що Путін нібито готовий відмовитися від зазіхання на Херсонську та Запорізьку області, зазначили співрозмовники.

Однак наступного дня Віткофф провів ще одну конференцію, на якій повідомив, що Путін на цих двох територіях згоден "заморозити" нинішні позиції своєї армії.

Зазначається, що українські офіційні особи перебувають у замішанні щодо деталей російської пропозиції та позиції США. Український чиновник повідомив, що навіть якщо Зеленський погодиться на ці вимоги, то йому доведеться провести референдум про поступки територіями, як того вимагає Конституція.