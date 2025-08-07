Трамп заявил об "очень больших шансах" на скорую встречу с Зеленским и Путиным

Президент США признает, что путь к миру будет еще долгим, однако верит, что скоро может состояться встреча с диктатором РФ

Президент США Дональд Трамп видит "очень большие шансы" трехсторонней встречи между ним, президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

"Есть очень большие шансы, что встреча будет. Мы не определили, где именно. У нас [у спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа] были очень хорошие разговоры с Путиным сегодня [6 августа]. И есть очень хороший шанс на завершение [войны], на то, чтобы дойти до конца этого долгого пути", – сказал Трамп.

Путь к миру, по мнению президента США, все еще остается долгим, однако "есть хороший шанс, что встреча будет очень скоро".