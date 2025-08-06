Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе, потом с Зеленским без Европы – NYT
Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехстороннюю встречу с руководителем Украины Владимиром Зеленским, но без участия европейских партнеров. Об этом заявляет американская газета The New York Times со ссылкой на двух ознакомленных с планом анонимных собеседников.
По их словам, Трамп сообщил о своих планах во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами 6 августа, который состоялся после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Путина в Москве.
Один из собеседников заявил, что европейские лидеры, кажется, согласились со словами Трампа, что во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин, а представители Европы не будут присутствовать.
NYT отмечает, что пока неизвестно, согласились ли Зеленский и Путин с планом, который озвучил Трамп.
По данным медиа, в телефонном разговоре Зеленского, Трампа и европейских лидеров приняли участие премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте, а с американской стороны также были вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Уиткофф.
Медиа обратилось за комментариями к спикерам Белого дома, Уиткоффу, Вэнсу, Рубио, а также пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, однако они не предоставили ответов.
В публикации о результатах общения Уиткоффа и Путина в Москве Трамп не упоминает о планах провести встречи с диктатором РФ и президентом Украины.
- В своем посте президент США заявил, что во время разговора Уиткоффа и Путина "был достигнут большой прогресс". Зеленский, после разговора с Трампом и европейскими лидерами, сообщил, что, похоже, теперь Россия больше настроена на прекращение огня, а также анонсировал встречу советников по безопасности Украины и партнеров, чтобы определить общую позицию.
- В своем вечернем обращении президент Украины поблагодарил европейских лидеров за поддержку и отметил: "Наша общая с партнерами позиция – она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна – войну надо заканчивать. И делать это честно".
- Ранее Россия выступала против участия европейских стран в мирных переговорах, а они взамен высказывали противоположную позицию. Весной Зеленский заявлял, что Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Великобритания.
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