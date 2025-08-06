Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе, потом с Зеленским без Европы – NYT

Пока неизвестно, согласились ли Зеленский и Путин с планом, который озвучил Трамп, отметило медиа

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а вскоре после этого провести трехстороннюю встречу с руководителем Украины Владимиром Зеленским, но без участия европейских партнеров. Об этом заявляет американская газета The New York Times со ссылкой на двух ознакомленных с планом анонимных собеседников.

По их словам, Трамп сообщил о своих планах во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами 6 августа, который состоялся после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Путина в Москве.

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Один из собеседников заявил, что европейские лидеры, кажется, согласились со словами Трампа, что во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин, а представители Европы не будут присутствовать.

NYT отмечает, что пока неизвестно, согласились ли Зеленский и Путин с планом, который озвучил Трамп.

По данным медиа, в телефонном разговоре Зеленского, Трампа и европейских лидеров приняли участие премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте, а с американской стороны также были вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Уиткофф.

Медиа обратилось за комментариями к спикерам Белого дома, Уиткоффу, Вэнсу, Рубио, а также пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, однако они не предоставили ответов.

В публикации о результатах общения Уиткоффа и Путина в Москве Трамп не упоминает о планах провести встречи с диктатором РФ и президентом Украины.