Зеленский: Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Великобритания

Президент заявил, что этот вопрос Украина и союзники согласовали 27 марта

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА / TERESA SUAREZ)

Украина и европейские союзники согласовали 27 марта, что Европу за столом переговоров о завершении российско-украинской войны будут представлять Франция и Великобритания. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

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"За столом переговоров об окончании войны должна быть Европа. Мы не рассматриваем альтернативы, это наша четкая позиция. Европа очень большая, и она должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина и европейские союзники согласовали: Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Великобритания.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказывал мнение, что переговорную команду от Европы должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия.