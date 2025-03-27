Зеленский: Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Великобритания
Украина и европейские союзники согласовали 27 марта, что Европу за столом переговоров о завершении российско-украинской войны будут представлять Франция и Великобритания. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
"За столом переговоров об окончании войны должна быть Европа. Мы не рассматриваем альтернативы, это наша четкая позиция. Европа очень большая, и она должна иметь четкое представительство за этим столом переговоров", – сказал он.
Зеленский отметил, что Украина и европейские союзники согласовали: Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Великобритания.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказывал мнение, что переговорную команду от Европы должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия.
- Во время встречи "коалиции желающих" президент Владимир Зеленский пригласил союзников в Украину для совместной разработки четкого плана безопасности на земле, в небе и на море.
- Макрон заявил, что министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной.
- Также французский лидер подчеркнул, что миссия будет предусматривать "франко-британскую команду", которая будет заниматься подготовкой "будущего формата украинской армии".