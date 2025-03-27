Макрон: Европа в течение трех недель предложит, как мониторить перемирие Украины и РФ

Президент Франции сделал заявление о мониторинге предстоящего прекращения огня между Украиной и Россией

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА / LUDOVIC MARIN)

Министры иностранных дел европейских стран должны в течение трех недель выдвинуть предложения по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает France 24.

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"Главы МИД Европы в течение трех недель дадут предложения по мониторингу российско-украинского перемирия", – сказал он.

Макрон добавил, что США остаются "надежным союзником" для Украины, но Европе следует быть готовой защищать свои интересы. Он добавил, что лидеры ЕС надеются на поддержку Америки в обороне Украины, но должны быть готовы к ситуации, когда она не присоединится к ним.

Он также заявил, что Великобритания и Франция направят в Украину команды для работы над укреплением украинской армии.