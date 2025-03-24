Китай возразил, что планирует направить войска в Украину в рамках "коалиции желающих"
Китай не рассматривает вопрос отправки своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии после прекращения огня. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, передает Укринформ.
"Я хотел бы подчеркнуть, что данная информация полностью не соответствует действительности", – сказал Го, комментируя сообщение медиа, что Китай якобы рассматривает возможность направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.
Спикер МИД подчеркнул, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине".
22 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что Китай, предположительно, рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине.
В материале говорилось, что китайские дипломаты в Брюсселе изучали вопрос о том, будет ли такой шаг реальным и как на это смотрит Европа.
- Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности при прекращении огня.
- Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.
- 16 марта The Sunday Times писала, что Запад планирует разместить в Украине 10 000 миротворцев.
- 20 марта The Telegraph сообщала, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.