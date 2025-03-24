Китай возразил, что планирует направить войска в Украину в рамках "коалиции желающих"

Пекин будет продолжать работать с международным сообществом по продвижению мирных переговоров, заявили в китайском МИД

Го Цзякунь (Фото: Wu Hao/EPA)

Китай не рассматривает вопрос отправки своих военных в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии после прекращения огня. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, передает Укринформ.

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"Я хотел бы подчеркнуть, что данная информация полностью не соответствует действительности", – сказал Го, комментируя сообщение медиа, что Китай якобы рассматривает возможность направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

Спикер МИД подчеркнул, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине".

22 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что Китай, предположительно, рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине.

В материале говорилось, что китайские дипломаты в Брюсселе изучали вопрос о том, будет ли такой шаг реальным и как на это смотрит Европа.

Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности при прекращении огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

16 марта The Sunday Times писала, что Запад планирует разместить в Украине 10 000 миротворцев.

20 марта The Telegraph сообщала, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.