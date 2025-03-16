Запад планирует разместить 10 000 миротворцев в Украине – The Sunday Times

Кир Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подробно изложил планы по западному миротворческому контингенту численностью более 10 000 человек во время онлайн-встречи "коалиции желающих". Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным медиа, в миссии также примут участие два минных тральника, переданные Украине от Британии в 2024 году, которые готовы быть отправлены в Черное море в случае прекращения огня. Они не могут сделать это сейчас, поскольку Турция не пропускает военные корабли сторон конфликта, согласно Конвенции Монтрё.

Высокопоставленные собеседники из правительства рассказали, что Стармер получил поддержку "значительно большего количества" стран, чем три, которые первоначально предложили предоставить наземные войска, однако основная часть миротворческих сил, вероятно, будет предоставлена Британии и Франции.

"Дела достаточно продвинулись", – отметил высокопоставленный чиновник из правительства, который отказался предоставить более конкретную информацию о том, какие страны и в каком объеме внесут вклад в миротворческие силы, поскольку это может "помочь России".

В то же время собеседник добавил: "Это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и значительно более широкой группой [стран], которая внесет вклад другим способом".

Военный источник рассказал, что численность окончательной группировки миротворцев будет "спокойно превышать 10 000 человек". По данным издания, около 35 стран согласились предоставить оружие, логистическую и разведывательную поддержку такой миссии.

Высокопоставленный чиновник охарактеризовал скорость, с которой формируются миротворческие силы как "беспрецедентную" и заявил, что это свидетельствует о том, что англо-французские отношения находятся на ближайшем уровне с момента совместной военной интервенции двух стран в Ливию в 2011 году.

15 марта состоялась онлайн-встреча лидеров стран по поддержке Украины. Стармер сообщил, что около 25 партнеров согласились в дальнейшем усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы заставить диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Премьер Британии анонсировал, что военные руководители ряда стран встретятся в Британии 20 марта, чтобы обсудить вопросы поддержки будущей безопасности Украины, в частности, миротворческие силы.