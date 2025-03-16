Миротворческие войска союзников могут разместиться в Киеве, Одессе и Львове – Макрон

Президент Франции заявил, что франко-британский план по миротворцам в Украине заинтересовал страны не только в Европе, но и вне ее

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/AURELIEN MORISSARD)

Потенциально европейские союзники могут разместить миротворческие войска в Киеве, Одессе и Львове. Об этом в интервью Le Parisien рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, план Лондона и Парижа по размещению миротворческих войск в Украине заинтересовал несколько стран не только в Европе, но и за ее пределами.

"Цель состоит не в том, чтобы собрать большое количество военных, поскольку сегодня самая большая европейская армия — украинская, с одним миллионом военных. Речь идет о размещении нескольких тысяч военных в ключевых точках для реализации программ подготовки и демонстрации долгосрочной поддержки. В военных сценариях рассматриваются такие центры, как Киев, Одесса и Львов", – поделился Макрон.

Он добавил, что Россия не должна влиять на решение союзников Украины по вводу войск.

"Украина является суверенным государством, и если она приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет", – сказал французский лидер.

Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности при прекращении огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

11 марта AP написало о предложениях, выдвигаемых к плану развертывания миротворцев в Украине. Среди них было разрешение миротворцам открывать огонь в случае нарушения перемирия со стороны РФ и срочных поставок оружия.

13 марта стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов вооружить миротворцев в Украине.