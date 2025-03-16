Макрон назвал четыре основных гарантии безопасности Украине от Европы

Украина ни в коем случае не может уступать Россию территориям и оставаться без гарантий безопасности, подчеркнул президент Франции

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien назвал четыре основных гарантий безопасности, которые Украина может получить от европейских союзников. Его цитирует Ladepeche.

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По словам Макрона, Украина ни в коем случае не может уступать Россию территории и оставаться без гарантий безопасности.

"Мы провели работу, которую я обязался выполнить, а именно придать реалистичность гарантиям безопасности с важной встречей, которая состоялась в Париже с участием всех начальников генеральных штабов европейских и союзных армий", – сказал французский лидер.

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По его словам, основные гарантии безопасности Украины от Европы будут выглядеть так:

→ немедленная поддержка Украины, в частности, через новые инициативы для поставок военного оборудования и корректировки поставок по актуальным потребностям;

→ создание такого формата украинской армии, который обеспечит ее способность противостоять новым российским наступлениям в будущем;

→ возможность развертывания военных сил на основе добровольной коалиции в Украине в будущем;

→ усиление европейской обороны, что станет гарантией безопасности, а также дополнительные инвестиции и координация между армиями.

7 марта 2025 года президент США Трамп сказал, что хочет сначала завершить российско-украинскую войну, а уже после этого думать о гарантиях безопасности для Киева.

10 марта спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что гарантии безопасности для Украины "не являются сложными вещами".

12 марта президент Зеленский сказал, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности подробнее, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.