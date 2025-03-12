Зеленский: Будем говорить подробно о гарантиях безопасности, если будет тишина на 30 дней

Президент заявил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, согласится ли Россия на прекращение огня

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, что Украина будет обсуждать с союзниками вопросы гарантий безопасности более подробно, если будет соблюдено прекращение огня на 30 дней.

"О гарантиях безопасности мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней. Эти 30 дней выделяются именно для того, чтобы изложить это на бумаге. У нас есть наши предложения, но должны положить с нашими союзниками на бумагу согласованные шаги и форматы тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после окончания этой войны", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что дальнейшее развитие событий зависит от того, согласится ли Россия на прекращение огня.

"От этой страны все зависит на 100%. Потому что Америка продемонстрировала свои шаги и свою позицию, Украина ответила прямо, без всяких толкований. И сегодня России придется на это отвечать", – подытожил президент.