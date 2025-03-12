"Есть много глаз". У Трампа надеются мониторить прекращение огня в Украине

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Francis Chung)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мониторить прекращение огня между Украиной и Россией будет проще, чем когда-либо. Выступая перед прессой в аэропорту Шеннон в Ирландии, он выразил надежду, что Москва поддержит предложение о 30-дневном перемирии.

"Интересно в современной войне то, что мониторить ее легче, чем когда-либо раньше. Есть очень много "глаз" на земле и сверху, коммерческие спутники. Будет довольно трудно скрыть удары дронами, ракетами, баллистикой, артиллерией. Мы считаем, что это можно будет мониторить", – сказал Рубио.

Госсекретарь США выразил надежду, что Россия тоже согласится на временное перемирие.

После этого предстоит решить, кому Киев и Москва доверят мониторинг прекращения огня "на земле" с помощью стрелкового оружия. Рубио считает, что с этим проблем не возникнет.