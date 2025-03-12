"Є багато очей". У Трампа сподіваються моніторити припинення вогню в Україні

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Francis Chung)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що моніторити припинення вогню між Україною та Росією буде простіше, ніж будь-коли. Виступаючи перед пресою в аеропорту Шеннон в Ірландії, він висловив сподівання, що Москва підтримає пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

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"Цікава річ щодо сучасної війни в тому, що моніторити її легше, ніж колись раніше. Є дуже багато "очей" на землі та зверху, комерційні супутники. Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це можна буде моніторити", – сказав Рубіо.

Держсекретар США висловив сподівання, що Росія теж погодиться на тимчасове перемир'я.

Після цього потрібно буде вирішити, кому Київ і Москва довірять моніторинг припинення вогню "на землі" за допомогою стрілецької зброї. Рубіо вважає, що з цим проблем не виникне.