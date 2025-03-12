Переговори у Джидді. Рубіо розповів, що з територіальними поступками та гарантіями безпеки
Держсекретар Марко Рубіо визнав, що делегації України та США обговорювали питання територіальних поступок у Саудівській Аравії. Також команди торкнулися гарантій безпеки, заявив він в аеропорту Шеннон в Ірландії.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювалися територіальні поступки, Рубіо лаконічно сказав: "У нас були такі розмови".
Торкаючись теми про гарантії безпеки, держсекретар США заявив, що "Україна, подібно до будь-якої іншої країни у світі, хоче довготривалої безпеки".
"Вони хочуть переконатися, що це більше не повториться [вторгнення РФ]. Ми всі працюємо над цим. Який сенс витрачати час на те, щоб досягти припинення вогню зараз, щоб потім, через три, чотири, шість років [Росія знову нападе]? Ніхто у цьому не зацікавлений", – сказав Рубіо.
За його словами, гарантії безпеки для України мають бути "чимось на кшталт стримування".
- Під час перемовин у Джидді 11 березня 2025 року США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- Також США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу після перемовин.
- Трамп привітав результат перемовин США й України та заявив, що може запросити Зеленського до Білого дому знову. Також він анонсував розмову з Путіним.