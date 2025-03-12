Переговори у Джидді. Рубіо розповів, що з територіальними поступками та гарантіями безпеки

Держсекретар США заявив, що гарантії безпеки для України мають виглядати як "щось на кшталт стримування" майбутньої агресії

Марко Рубіо (Фото: ОП)

Держсекретар Марко Рубіо визнав, що делегації України та США обговорювали питання територіальних поступок у Саудівській Аравії. Також команди торкнулися гарантій безпеки, заявив він в аеропорту Шеннон в Ірландії.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалися територіальні поступки, Рубіо лаконічно сказав: "У нас були такі розмови".

Торкаючись теми про гарантії безпеки, держсекретар США заявив, що "Україна, подібно до будь-якої іншої країни у світі, хоче довготривалої безпеки".

"Вони хочуть переконатися, що це більше не повториться [вторгнення РФ]. Ми всі працюємо над цим. Який сенс витрачати час на те, щоб досягти припинення вогню зараз, щоб потім, через три, чотири, шість років [Росія знову нападе]? Ніхто у цьому не зацікавлений", – сказав Рубіо.

За його словами, гарантії безпеки для України мають бути "чимось на кшталт стримування".