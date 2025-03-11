Рубіо: Найкраще, що може зробити Росія, – погодитися на пропозицію України

Марко Рубіо (Фото: МЗС)

Держсекретар США Марко Рубіо після перемовин у Джидді висловив сподівання щодо того, що Росія піде на запропоновані умови та припинить вогонь. Про це він сказав на пресконференції з журналістами.

Він зазначив, що сторони від "якщо війна завершиться" перейшли до питання "яким чином припинити війну" та зробили позитивний крок. Він висловив надію, що Росія "відповість взаємністю".

"Найкраще, що можуть надати росіяни – це просто погодитися на пропозицію української сторони припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Це найкращий жест доброї волі, який ми можемо очікувати", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що США проведуть перемовини з Росією, ймовірно, цього тижня. Рубіо сподівається, що Росія погодиться на пропозицію щодо припинення вогню, інакше "дізнаємося, хто перешкоджає миру". Він підкреслив, що зараз "м'яч на боці РФ".

За словами держсекретаря, Україна поділяє бачення президента США Дональда Трампа в питанні завершення війни та його рішучість припинити бойові дії.