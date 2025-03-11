В Європі задоволені результатами перемовин США та України: Зараз м’яч на боці Росії

В Європі назвали результати перемовин важливим кроком до сталого миру

Переговори у Саудівській Аравії (Фото: МЗС)

Європейські лідери привітали результати американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії. Зазначають, що м'яч тепер на боці Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що домовленості щодо припинення вогню та відновлення обміну розвідданими США та допомоги у сфері безпеки – позитивний розвиток подій. Вона вважає, що це може стати кроком до "всебічного, справедливого та міцного миру" для України.

"Зараз м’яч на боці Росії. ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах", – написала вона у соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також привітав результати перемовин двох команд.

"Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру", – зазначив він.

Президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що Україна продемонструвала готовність шукати справедливий і міцний мир. За його словами, тепер має відповісти Росія.

"Забезпечення миру та гарантій безпеки буде ключовим пріоритетом майбутнього", – сказав він.

Під час перемовин у Джидді 11 березня США та Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.

Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, як тільки Росія погодиться на це.

Також США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу після перемовин.