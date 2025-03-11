В Европе довольны результатами переговоров США и Украины: Сейчас мяч на стороне России

Переговоры в Саудовской Аравии (Фото: МИД)

Европейские лидеры поприветствовали результаты украино-американских переговоров в Саудовской Аравии. Отмечают, что мяч теперь на стороне России.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что договоренности о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности – позитивное развитие событий. Она считает, что это может стать шагом к "всестороннему, справедливому и крепкому миру" для Украины.

"Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", – написала она в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также поприветствовал результаты переговоров двух команд.

"Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира", – отметил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Украина продемонстрировала готовность искать справедливый и крепкий мир. По его словам, теперь ответит Россия.

"Обеспечение мира и гарантий безопасности будет ключевым приоритетом будущего", – сказал он.

Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.

Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.

Также США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь после переговоров.