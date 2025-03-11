В Европе довольны результатами переговоров США и Украины: Сейчас мяч на стороне России
Европейские лидеры поприветствовали результаты украино-американских переговоров в Саудовской Аравии. Отмечают, что мяч теперь на стороне России.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что договоренности о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности – позитивное развитие событий. Она считает, что это может стать шагом к "всестороннему, справедливому и крепкому миру" для Украины.
"Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль вместе со своими партнерами в будущих мирных переговорах", – написала она в соцсети Х.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также поприветствовал результаты переговоров двух команд.
"Похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру. И Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира", – отметил он.
Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что Украина продемонстрировала готовность искать справедливый и крепкий мир. По его словам, теперь ответит Россия.
"Обеспечение мира и гарантий безопасности будет ключевым приоритетом будущего", – сказал он.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Президент Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.
- Также США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь после переговоров.