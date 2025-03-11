Зеленский: Режим тишины заработает, как только Россия согласится

Президент подчеркнул, что США понимают аргументы Украины в этом вопросе

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Украина готова к 30-дневному прекращению огня по всей линии фронта. Режим "тишины" заработает, как только согласится Россия, сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что Украина на переговорах предложила тишину на 30 дней в небе и море, то есть отсутствие атак дронами, ракетами, бомбами и дальнобойным оружием. А США предложили попытаться установить полное прекращение огня по всей линии фронта.

"Мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот момент тишина заработает", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинская сторона выступает за освобождение пленных – как гражданских, так и военных, а также возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

Президент отметил, что США понимают аргументы Украины и воспринимают позицию.

По словам Зеленского, в течение 30 дней тишины Украина может успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты надежности мира и длительного обеспечения безопасности.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в России. Настало время для полной правды", – подчеркнул украинский лидер.

Встреча украинской и американской делегаций началась 11 марта в 11:00 в Джидде.

В ходе паузы между первым и вторым туром переговоров представители США заявили, что диалог продвигается и стороны "двигаются к цели".

Представитель Госдепа США заявляла, что США оптимистично настроены в процессе переговоров с Украиной и пообещала "фантастические новости".