Представители США сделали заявление о переговорах: Идем к цели
Украинская и американская делегации продвигаются на переговорах в Джидде. Об этом CNN сказал советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.
"Идем к цели", – сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, как прошел первый этап диалога.
Уолтц вместе с госсекретарем США Марком Рубио был замечен в вестибюле отеля Ritz-Carlton, где и проходят переговоры.
Отмечается, что ранее украинский высокопоставленный чиновник заявлял, что переговоры между сторонами "начались очень конструктивно".
В то же время представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что после короткого перерыва переговоры возобновились, передает Reuters.
- 11 марта в Саудовской Аравии начались переговоры команд Украины и США.
- В той же день глава ОП Ермак очертил, что на встрече с американцами Украина будет продвигать защиту украинских интересов и "четкое видение завершения войны".
- При этом госсекретарь США Марко Рубио не исключил неформальной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.
- Трамп считает, что в Саудовской Аравии посадил за стол переговоров Украину и Россию. Он внес это в список 50 достижений за 50 дней у власти.