Представители США сделали заявление о переговорах: Идем к цели

Спикер Госдепа сообщила, что после паузы переговоры возобновились

Переговоры в Саудовской Аравии (Фото: t.me/ermaka2022)

Украинская и американская делегации продвигаются на переговорах в Джидде. Об этом CNN сказал советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

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"Идем к цели", – сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, как прошел первый этап диалога.

Уолтц вместе с госсекретарем США Марком Рубио был замечен в вестибюле отеля Ritz-Carlton, где и проходят переговоры.

Отмечается, что ранее украинский высокопоставленный чиновник заявлял, что переговоры между сторонами "начались очень конструктивно".

В то же время представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что после короткого перерыва переговоры возобновились, передает Reuters.