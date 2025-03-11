Представники США зробили заяву про переговори з Україною: Йдемо до мети
Українська та американська делегації просуваються на переговорах у Джидді. Про це CNN сказав радник з національної безпеки США Майк Волтц.
"Йдемо до мети", – сказав він у відповідь на запитання журналістів про те, як пройшов перший етап діалогу.
Волтц разом з держсекретарем США Марком Рубіо були помічені у вестибюлі готелю Ritz-Carlton, де й проходять переговори.
Зазначається, що раніше український високопосадовець заявляв, що переговори між сторонами "почалися дуже конструктивно".
Водночас представниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що після короткої перерви переговори відновилися, передає Reuters.
Перший раунд переговорів був присвячений пропозиції України щодо припинення вогню на морі та в небі, а також угоді про корисні копалини. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на співрозмовника, знайомого з перебігом зустрічі.
- 11 березня в Саудівській Аравії розпочалися переговори команд України та США.
- Того ж дня голова ОП Єрмак окреслив, що на зустрічі з американцями Україна просуватиме захист українських інтересів та "чітке бачення завершення війни".
- Водночас держсекретар США Марко Рубіо не виключив неформальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії.
- Трамп вважає, що в Саудівській Аравії посадив за стіл переговорів Україну та Росію. Він вніс це до списку 50 досягнень за 50 днів при владі.