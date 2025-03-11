Представники США зробили заяву про переговори з Україною: Йдемо до мети

Переговори в Саудівській Аравії (Фото: t.me/ermaka2022)

Українська та американська делегації просуваються на переговорах у Джидді. Про це CNN сказав радник з національної безпеки США Майк Волтц.

"Йдемо до мети", – сказав він у відповідь на запитання журналістів про те, як пройшов перший етап діалогу.

Волтц разом з держсекретарем США Марком Рубіо були помічені у вестибюлі готелю Ritz-Carlton, де й проходять переговори.

Зазначається, що раніше український високопосадовець заявляв, що переговори між сторонами "почалися дуже конструктивно".

Водночас представниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що після короткої перерви переговори відновилися, передає Reuters.

Перший раунд переговорів був присвячений пропозиції України щодо припинення вогню на морі та в небі, а також угоді про корисні копалини. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на співрозмовника, знайомого з перебігом зустрічі.