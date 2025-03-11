ЦПД спростував, що США виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів

Журналіст Sky News сказав, що у приватних розмовах посадовці США заявили, що "не хочуть чути" про будь-які прохання України про повернення кордонів

Переговори в Саудівській Аравії (Фото: ОП)

Інформація про те, що Сполучені Штати виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів 2014-го або 2022 року, не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

У інфопросторі поширюються дані з посиланням на іноземні джерела, що нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, які існували до початку військової агресії Росії.

Стверджується, що американські чиновники заявили, начебто навіть "не хочуть чути" ніяких прохань від України щодо відновлення кордонів 2014-го чи 2022 року.

"Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності", – зазначили в ЦПД, додавши, що це питання не підіймалося.

Раніше кореспондент британського телеканалу Sky News Алекс Россі, який перебуває в Саудівській Аравії, розповів, що у приватному порядку офіційні особи США заявили, що "не хочуть чути" про будь-які вимоги України щодо повернення кордонів країни 2014 року (до окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення Москви).

"Схоже, українцям доведеться піти на деякі досить болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо і зрозуміємо, в якій формі буде припинення вогню", – сказав кореспондент.