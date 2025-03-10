Держсекретар Трампа: Україні доведеться піти на територіальні поступки у мирній угоді

Рубіо додав, що у майбутніх переговорах з Москвою необхідно буде визначити, чим Росія готова поступитися

Марко Рубіо (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, як частину будь-якої угоди про закінчення війни. Слова посадовця передає видання The New York Times.

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Свою заяву Рубіо зробив під час польоту до міста Джидда у Саудівській Аравії, де 11 березня має відбутися зустріч української та американської делегацій.

"Найважливіше, з чим ми маємо поїхати звідси, – це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само як і росіянам доведеться робити складні речі, аби покласти край цьому конфлікту або, принаймні, призупинити його в якийсь спосіб, у якійсь формі чи вигляді", – розповів держсекретар.

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Посадовець відмовився повідомити контури потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки з обох сторін гратимуть центральну роль у дипломатії.

Рубіо вважає, що Україні та РФ "слід прийти до розуміння того, що не існує військового вирішення цієї ситуації".

"Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний термін змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році", – стверджує чиновник.

Він додав, що у майбутніх переговорах з Москвою необхідно буде визначити, чим Росія готова поступитися.

У лютому очільник Пентагону Гегсет заявив, що звільнення України до кордонів перед 2014 роком та її вступ до НАТО є нереалістичними цілями.

У березні радник Трампа Волтц стверджував, що для досягнення миру нібито від України знадобляться територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки у майбутньому.

Речник МЗС України повідомляв, що Україна не отримувала від США та інших партнерів офіційних пропозицій про територіальні поступки на користь Росії. Посадовець зауважував, що дипломатичне відомство "спокійно ставиться" до словесних формулювань, які лунають у медіа, особливо коли йдеться про відповіді на запитання журналістів у процесі інтерв'ю.