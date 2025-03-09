Зеленський про зустріч зі США: Очікуємо результати у наближенні миру та продовженні підтримки
Від переговорів зі США у Саудівській Аравії Україна очікує на результати у наближенні миру та продовженні підтримки. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", – розповів він.
На понеділок, 10 березня, заплановано зустріч Зеленського зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.
Наступного дня у Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегації. З боку України у ній візьмуть участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров, а також заступник очільника ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.
Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц повідомляв, що на зустрічі має обговорюватися припинення вогню та встановлення миру.
- За даними джерел Financial Times, Україна запропонує Росії часткове припинення вогню у небі та на воді у надії, що прогрес у перемовинах змусить США відновити військову підтримку та обмін розвідувальною інформацією.
- Президент США Трамп заявляв, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.