Зеленський про зустріч зі США: Очікуємо результати у наближенні миру та продовженні підтримки

У Трампа повідомляли, що на перемовинах буде обговорюватися припинення вогню та встановлення миру

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Від переговорів зі США у Саудівській Аравії Україна очікує на результати у наближенні миру та продовженні підтримки. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки", – розповів він.

На понеділок, 10 березня, заплановано зустріч Зеленського зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

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Наступного дня у Саудівській Аравії має відбутися зустріч української та американської делегації. З боку України у ній візьмуть участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністри закордонних справ і оборони Андрій Сибіга та Рустем Умєров, а також заступник очільника ОП, колишній командир 93 бригади полковник Павло Паліса.

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц повідомляв, що на зустрічі має обговорюватися припинення вогню та встановлення миру.

За даними джерел Financial Times, Україна запропонує Росії часткове припинення вогню у небі та на воді у надії, що прогрес у перемовинах змусить США відновити військову підтримку та обмін розвідувальною інформацією.

Президент США Трамп заявляв, що ухвалив рішення заморозити військову допомогу Україні, щоб переконатися у її бажанні домовитися про завершення війни.