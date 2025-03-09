Україна хоче обміняти часткове припинення вогню на відновлення допомоги Штатів – FT

Співрозмовники медіа заявляють, що Київ розглядає прогрес у переговорах як рівноцінний обмін для відновлення військової та розвідувальної підтримки Америки

Ілюстративне фото: Офіс президента

Україна запропонує Росії часткове припинення вогню у небі та на воді у надії, що прогрес у перемовинах змусить США відновити військову підтримку та обмін розвідувальною інформацією. Про це заявляє видання Financial Times з посиланням на анонімних посадовців, поінформованих про підготовку до майбутньої україно-американської зустрічі у Саудівській Аравії.

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За їх даними, Київ запропонує Москві часткове припинення вогню – це стосуватиметься ударів з використанням далекобійних ударів дронами та ракетами, а також бойових операцій на Чорному морі.

Один український чиновник додав, що у короткостроковій перспективі Україна надаватиме пріоритет налагоджуванню відносин зі Штатами, водночас два європейські посадовці заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як рівноцінний обмін для відновлення військової та розвідувальної підтримки Америки.

Президент Володимир Зеленський уже озвучував пропозицію часткового перемир'я у повітрі та на воді й називав їх можливими першочерговими кроками до закінчення війни.

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Народний депутат Слуги народу, член оборонного комітету Федір Веніславський заявляв, метою будь-яких переговорів між Україною та США у Саудівській Аравії буде, зокрема, домовленість про відновлення допомоги.

Також європейські чиновники, що спілкувалися зі своїми українськими колегами, розповіли FT, що Київ не відмовився від ідеї, аби США відігравали певну роль у реалізації будь-яких домовленостей про припинення вогню.

За їх даними, це може включати, але не обмежуватися, використанням супутників США або сигнальної розвідки (зокрема, перехоплення радіосигналів) для перевірки дотримання режиму припинення вогню.